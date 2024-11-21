交流會現場發布2025年的新品和茶空間行銷新政，吸引多家企業簽約合作。（主辦單位提供）

時報金犢獎執行長林淑黛現場揭曉第33屆金犢獎武夷山水品牌設計獎的獲獎作品。（主辦單位提供）

獲獎作品匯集青年學子的無限創意，充分展現兩岸合作的累累碩果。（主辦單位提供）

茶香跨海峽，兩岸共茗芳！第16屆海峽兩岸茶業博覽會期間，兩岸嘉賓齊聚武夷山，共同開啟「山水彙聚 共啟新篇」—「武夷山水·茶空間」推廣成果交流會的序幕，不只促進海峽兩岸茶產業交流合作，也共同推動茶產業發展，讓茶香四溢，韻味悠長。

交流會活動冠蓋雲集。旺旺集團副董事長周錫瑋、旺旺中時文化傳媒（北京）公司總經理林淑黛、台灣茶商業同業公會聯合會長陳柔含，以及大陸福建南平市海茶協會長張培棟、南平市人大常務委員會副主任蘭林和等重要嘉賓出席。

近年來，「武夷山水·茶空間」以「三茶統籌」定位發展，推進鄉村振興為願景，實踐探索空間經濟，成為南平茶產業發展的動力。交流會現場設有15張雅致茶歇區，並安排精采的武夷茶藝表演，還專設產品展示區，集中展示「武夷山水·茶空間」一系列特色新品，包括聯名茶品、茶點、旅行茶具等。

時報金犢獎執行長林淑黛現場揭曉第33屆金犢獎武夷山水品牌設計獎的獲獎作品，其中不僅匯集了大陸、台灣、海外青年學子的無限創意，也展示了武夷山水的文化魅力和求新求變的創新精神，充分展現兩岸合作的累累碩果。

隨後，現場發布2025年的新品和茶空間行銷新政，重磅推出11款新款聯名茶、12款新款茶點及3款茶具產品，並現場舉辦10家合作企業的產品訂購簽約儀式，訂購金額達人民幣2590萬元，並同步發布「武夷山水·茶空間」會員制系統，將為經銷商、消費者提供更加便捷、高效的服務。

會後，嘉賓們還參觀了手尚功夫、朱子家茶、永生茶業、瑞和白茶4家「武夷山水·茶空間」聯名企業的展館。沿途，武夷山水工作人員詳細介紹了與雲根、曦瓜、正山堂、隆合等聯名企業最新合作進展，透過密切交流，深化合作，促進茶產業多層次、寬領域融合發展。

由海峽兩岸茶業交流協會、中國茶葉流通協會等兩岸組織和團體共同主辦的第16屆兩岸茶博會，近日在大陸福建武夷山舉行，以「三茶、統籌、融合、發展」為主題，並以「緣聚武夷·茶和天下」為宣傳口號，同步開展一系列青年與茶相關的體驗式交流活動。