率先採用比特幣作為的法幣的薩爾瓦多本週二（19）推出首個代幣化美國短期公債（T-Bill）投資產品，透過區塊鏈技術為先前無法接觸美債投資的散戶和機構提供新選擇。這一創新產品由當地數位資產發行商NexBridge Digital Financial Solutions與知名區塊鏈交易所證券服務Bitfinex Securities合作推出，並已獲得薩爾瓦多監管機構的許可。

目前已經正式開放認購，目標是募集至少3000萬美元資金（約新台幣9.76億元）。投資者可使用美元穩定幣——泰達幣（USDT）購買美債代幣，未來也計畫支援比特幣（BTC）。認購期至11月29日結束後，代幣將在 Bitfinex Securities的次級市場交易，交易代號為 USTBL。這項代幣化美債價值由貝萊德的短期美國國債 ETF（iShares Treasury Bond 0-1yr UCITS）支持。

有助於薩爾瓦多領導地位再提升

代幣化美國國債是結合數位資產與傳統金融的領域，將國債、信貸等傳統資產放置於區塊鏈上進行交易，相較於傳統金融系統具有更快的結算速度與更高效率。據區塊鏈即時資料網rwa.xyz數據，代幣化美國國債市場1年內增長3倍，規模已達24億美元。

Bitfinex Securities表示，代幣化美債的推出為投資者提供結合數位資產波動性與傳統金融穩定性的機會，能有效降低整體投資組合風險，提升投資多樣性。這不僅是薩爾瓦多推動數位資產發展的重要一步，也標誌著代幣化資產在全球金融市場中的持續崛起。此次產品發行進一步增強薩爾瓦多作為新興加密貨幣中心的地位。