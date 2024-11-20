總統府今天（20日）召開APEC領袖代表團返國記者會，領袖代表林信義透露，和日本新首相石破茂的會談長達50分鐘，十分融洽，石破首相表達台灣是日本非常穩定、互相信賴的夥伴，並重申日本重視台海和平的立場，他感到有點擔憂。

林信義說，石破茂重申日本重視台海和平的立場，兩國在防衛、防災等領域有很多合作空間。他說，石破茂對於防災有非常多研究跟專業經驗，花蓮賑災，台灣能這麼快就恢復很了不起，他也提到我們有宗教團體的協助。林信義也跟他表達，台灣宗教團體有很多信徒，會協助災後復原救援，台灣在各地擁有的救難團隊，也會前往人道救援，減少傷害跟死亡。

至於台日產業合作有很多面向，林信義說，特別是在半導體晶圓代工，日本的原材料、設備是非常好的，台灣在製程方面也有些優勢，這樣的結合加上供應鏈轉移配置，有很多合作空間。石破首相並提及，希望如果台灣有要到第三國投資，可以一起參與，尤其是東南亞等國家。

他說，石破茂也表達支持我國持續參與如「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織，50分鐘的會晤十分融洽、成果豐碩，雙方透過彼此可能的需求、合作面向切入，有實質進展。

被問及石破茂是否談及台海及印太區域局勢？林信義說，石破茂非常關心台灣局勢，並一再重申，台海局勢一旦有變化，對全世界的影響非常大，日本對台灣的企業、人民有長久的感情，石破茂對這一切非常關心，也坦言有點憂心，「他有一再重申台海和平很重要」。