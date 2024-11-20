2024年APEC領袖宣言中，提及2026年將由中國主辦APEC年會，國安會副秘書長徐斯儉下午在APEC代表團國返記者會上表示，包含我國在內各會員國都曾就北京會不會遵循APEC規則、參與者人身安全能否獲得保障及提出「懲獨22條」提出關切，最後中國對此作出保證，各經濟體才達成共識決。

對於中方爭取到2026年APEC主辦權，是否影響我國領袖出席？徐斯儉回答媒體詢問表示，通常領袖宣言會在峰會前確認未來3年的主辦經濟體，惟今年一直沒確認2026年的主辦國，中方在開會前表達願意承辦，因時間非常接近，很多經濟體都認為溝通不夠充分，因此在領袖會議中有就此討論。

徐斯儉透露，針對中國2026年主辦APEC，包含「中華台北」等各經濟體都有提出不同關切，聚焦在是不是所有經濟體都能平等、尊嚴地參與，還有北京會不會遵循相關規則及慣例，以及人身安全能否獲得保障等。

徐說明，我方也提及中國「懲獨22條」的規定，懲罰範圍恐不僅止於「中華台北」成員，也可能包含其他的經濟體，大家都能理解，幾經多次來回討論，中國對於各經濟體的關切擔心，提出回應並做出保證後，各經濟體才以「共識決」將此納入馬丘比丘領袖宣言之中。