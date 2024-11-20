中華隊為備戰世界棒球 12 強四強賽事，前往日本進行集訓。由於陣中年齡最小的 7 名選手需搭乘經濟艙，重砲曾頌恩因比戴培峰年長一天，無奈被迫經濟艙之苦。然而，上機後發現對面正是空姐的座位，曾頌恩開玩笑地表示：「突如其來覺得命運似乎不差。」

曾頌恩的妻子也分享了兩人的對話，意外引來中華職棒會長蔡其昌留言「怎麼感覺有殺氣」，令眾多網友會心一笑。曾頌恩於今日 (20) 接受訪問時表示：「我上飛機幾乎都在打瞌睡，沒有特別的想法。」

曾頌恩得知坐在空姐對面後，坦言覺得命好像不差。（圖／songennnnnn IG）

曾頌恩的妻子在 Threads 平台上貼出訊息截圖，內容顯示曾頌恩傳送對面座位的照片，並留言「跟空姐坐哈哈哈哈哈」，而曾頌恩的妻子則回覆「你很爽喔」，讓曾頌恩急忙解釋「哪有」、「我爽是因為腳可以伸直」。曾頌恩的妻子也寫下：「各位不必再替他惋惜一天之差要搭經濟艙了，因為他跟空姐坐，好香喔好好喔！」

今日接受訪問時，曾頌恩表示，上飛機後幾乎都在睡覺，沒有什麼特別的想法。「我上機除了吃飯外，飛機起飛前就開始睡，起飛時已在夢鄉中。醒來時正是用餐時間，吃完後再看一看飛機上的平板就繼續睡，直到降落前才醒來。」

由於曾頌恩在臺北大巨蛋有「巨蛋王」的稱號，此次前往東京巨蛋參賽，是否也有意成為東京巨蛋的「巨蛋王」？曾頌恩表示：「如果狀況良好，感覺擊出好球並非難事，一切取決於當下的狀態。」他指出，曾聽聞日本的應援方式與臺灣不同，「日本的應援似乎以人聲為主，不會播放音樂，可能會像高中、國中的比賽，場上會非常熱鬧，不過應該不會像臺北大巨蛋那麼吵雜。」