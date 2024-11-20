美式賣場好市多時常推出新品，讓消費民眾保持新鮮感。一位女子近日在好市多熟食部買了10月上市的韓式辣炒年糕，實際品嘗後讓她相當失望，「榮登我心中天下第一失敗難吃的辣炒年糕」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛認同難吃，但也有不少人指出，好市多的韓式辣炒年糕其實很道地，像是韓國觀光區路邊攤口味。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，「榮登我心中天下第一失敗難吃的辣炒年糕」，同時附上自己實際品嘗韓式辣炒年糕的照片。

對此，許多網友紛紛回應，「這真的不好吃，我去釜山吃的都超好吃的」、「那個年糕口感一點都不年糕，吃一根就丟了，真是氣死我這個年糕人了！」、「真的很難吃⋯」、「醬的味道超像台式甜不辣」、「難吃死，軟趴趴，不Q」、「吃了一口就不想吃第二口，回購想都不想」。

不過也有不少人認為口味很道地，「韓國的辣炒年糕就是這個味道」、「之前好像有新聞採訪韓國人，韓國人說這個很正統」、「我看過韓國人說很道地、很正宗，反而是台灣人說不好吃…」、「有韓國人拍片吃過，說這是韓國路邊攤口味」、「前有韓國人拍，說這就是最正宗的味道。是他小時候在校門口賣的辣炒年糕，差就差在鹹了一點」。