勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。台灣基進北市黨部主委吳欣岱痛批，壓垮駱駝最後一根稻草是AI就業服務系統被退件，這分明是長官為了自己升遷、曝光，迎合政府AI潮流而幻想出來的工作，為什麼這種沒有專業又不會管理的人可以擔任分署長？

「勞動部對公務員輕生案的處理非常糟糕，也對全台灣勞工做出最差示範！」吳欣岱20日在臉書發文直批，記者會中都已經明確指出，謝分署長的情緒控管不當，導致不只是受害者、其他同仁也有被職場霸凌的感受。卻又在聲明中強調職場霸凌並非為輕生主因，主因是工作量太大。看起來根本是把責任推給已經無法為自己發聲的受害者，隱射他抗壓性不足，令人憤怒！

吳欣岱指出，根據報導，「壓垮駱駝的最後一根稻草的是，10月30日所提出的「智能就業服務系統」又被退件，讓他質疑自身能力是否不足，無法勝任工作，補充訪談提到，吳員自身也並不認同智能工作方案，有助於改善北分署工作情況，但長官又要求要做，但也未必有相關知識可以給予具體建議，最終釀成憾事。」她直呼：看起來，分明又是一件高官好大喜功而生出來的瞎忙業務！

她質疑，沒有專業的長官，為了自己升遷、曝光，迎合政府AI潮流而幻想出來的工作。自己根本就不知道自己要什麼，也無法給予指導，就要求下屬虛耗人生配合。到底為什麼這種沒有專業又不會管理的人可以擔任分署長？在台灣，公務員沒有勞動權益的保障。沒有任何一部法規、任何法條能告訴主管機關，當公務人員遭受職場霸凌、當公務人員不認同主管交付的工作、當公務人員遭受不人道的待遇時，他們該如何自保？

「但公務員正是最需要依法行事的職業，非常荒謬！」吳欣岱提到，她請教公務員朋友時，對方說的一段話：「大家是考試前幾名進去的人，不是笨蛋。但是職場根本無法發揮自己的專業，還要繞著這種瘋子主管跑，所作所為都是為了取悅他。真的是很卑賤。」整起事件，勞動部調查旗下分署，沒有專責的公正第三方出來主持公道。放任官官相護，沒有改善畸形的文化，最後卻發給受害者勞動獎章，看了真的太傻眼！

吳欣岱直言，自從疫情以來，自己看到很多公務員感覺自己被當成固樁的工具人，工作的專業性不被重視，被外行領導內行。而針對這次的勞動部公務員輕生案，「我只問一句，勞動部真的認為自己的調查和檢討，對得起這位受害者，能避免類似憾事再度發生嗎？」

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