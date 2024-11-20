台鹽綠能前董事長陳啟昱涉光電弊案，南檢無保請回，隔天他就落跑了，至今27天還是找不到人。周刊最新爆料，陳啟昱已經逃到菲律賓。中天新聞針對「柯文哲案跟陳啟昱案對比」進行街訪，有一位年輕 人忍不住表示，覺得台灣司法就是看顏色在辦事情。
中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(20日)派出記者針對「柯文哲案跟陳啟昱案對比」進行街訪，一個男生表示，「不公平，你應該不分色彩，你怎麼辦柯文哲，就怎麼辦陳啟昱，就是要一樣嘛。覺得台灣司法就是看顏色在辦事情，陳啟昱是不是有跟民進黨有什麼關係？」一位長髮正妹質疑說，「是因為有背景關係，所以才可以逃跑？還是因為大家的重心都放在柯文哲身上，所以就沒有去追陳啟昱？他可能趁亂逃跑，背景一定有」。
一位男生認為，「會有政治落差吧，柯文哲沒有背景，然後一個是有背景的，他的後台就不一樣。警察其實如果想要做事的話，其實也是抓得到人，只是要看上頭的人，願不願意讓基層員警跟檢察官去做這件事情」。一位先生則質疑，「可能之前故意放縱的吧，不然很久以前就有那個跡象了」。
也有年輕人覺得，「現在科技那麼發達，過27天找不到人，感覺背後可能有人在幫他」、「蠻誇張的就是，明明好像有一點蛛絲馬跡，然後怎麼又把他放走了」。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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