台北市萬華區雅江街民宅發生一起租客死亡事件，有民眾通報在這處住宅內房發現一具白骨躺臥在床上，房東發現後緊急報警處理，據了解，死者為51歲的女租客，死亡多時。

根據警方表示，今（20日）晚間18時14分許接獲通報，位在雅江街一處住宅內有一具白骨，據了解，死者為51歲的林姓女房客，經鑑識人員到場採證完畢後，也已通知偵查隊協助聯繫死者家屬資料和聯繫方式，至於死者的確切死因仍待進一步調查。

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