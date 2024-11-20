勞動力發展署北分署公務員輕生案引發全民關注。涉案的分署長謝宜容稍早透過書面發布3點道歉聲明，不過許多網友發現，謝宜容的道歉聲明原文中，向同仁、身故公務員及其家屬道歉時，3段全數使用「驚嘆號」結尾，加上謝宜容認為輕生案與她領導管理風格、行為作法無關，紛紛怒批根本沒有誠意道歉。

謝宜容今日發表道歉聲明，不過在三段結尾中全數使用了驚嘆號，「本人均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉！」、「本人責無旁貸，應對身故同仁及其家屬誠摯、鄭重表達歉意！」、「願就本人當下思慮不周舉止向同仁們表達誠摯道歉！」。

謝宜容公開道歉聲明。（謝宜容提供）

對此，有PTT網友質疑，謝宜容在道歉聲明中多次使用驚嘆號，讓他覺得相當不爽，揣摩謝宜容的語氣「我跟你道歉！我都委屈求全讓步書面道歉了！不然你們想怎樣啦！講話啊！」。

許多人則紛紛回應，「對不起啦！」、「三個大段落都用驚嘆號結尾！」、「我道歉！我道歉總可以了吧？」、「叫！三！小！我都道歉了！」、「女版陳平偉」、「只敢書面道歉，作賊心虛啊！」。