勞動部勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，甚至有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，勞動部20日宣布，予以謝2大過免職處分。謝宜容目前仍未出面，但20日晚間已透過書面發布三點道歉聲明。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆20日就表示，「真相是什麼？人命關天，這麼重要的事情，到現在還沒給社會一個清楚的交代。人民的怒火已被點燃，還會越燒越烈，如果賴政府沒有適當處理的話」，引發討論。

游盈隆20日在臉書上PO出一篇「這件事比八掌溪事件還嚴重」的文章表示，「勞動部基層公務員上吊自殺，今天消息全面傳開，舉國震驚。勞動部長何佩珊立院落淚請辭，行政院長卓榮泰徬晚向社會鞠躬道歉」。

游盈隆提到，「從目前已曝光的消息來看，這是一件駭人聽聞的官場霸凌致死事件，更令人訝異的是民進黨政府勞動部花半個月時間處理，竟給人官官相護的感覺」，游盈隆接著說，「真相是什麼？人命關天，這麼重要的事情，到現在還沒給社會一個清楚的交代。人民的怒火已被點燃，還會越燒越烈，不知伊於胡底，如果賴政府沒有適當處理的話」。

游盈隆強調，「其實，賴政府處理這件事只須秉持一個原則，那就是，站在已死的年輕公務員這一邊，站在弱勢這一邊，不管涉案官員背景有多大多強」，游盈隆更說，「行政院不能只將問題丟給檢方處理，因為司法調查曠日廢時，行政調查本應先於司法偵辦，行政機關本就應該第一時間如火如荼進行，才能回應民意的怒火」。

最後游盈隆直言，「沒有真相，就沒有正義，也無法避免悲劇一再重演。這個事件比八掌溪事件還嚴重。天佑台灣、天佑台灣人民」。

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