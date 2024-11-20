美國總統大選正式落幕，部分選民不滿於政治現狀想要逃離，義大利薩丁尼亞島（Sardinia）的山間小村奧洛拉伊（Ollolai）看準這股趨勢，推出只需 1美元（約1歐元）的房產。

據《富比世》（Forbes）20日報導，奧洛拉伊的網站彷彿專為美國人打造，文宣直擊人心：「對全球政治感到疲憊？想要擁抱新生活、尋找新機會？薩丁尼亞島的美景天堂，打造你的歐洲避風港。」

村長哥倫布（Francesco Columbu）更明確表示：「我們的目標是吸引美國人，他們是讓村莊復甦的關鍵。」奧洛拉伊村並非個案，近年義大利為對抗人口減少問題，推出多項吸引新居民的計畫。2022年薩丁尼亞島曾提供約1.5萬美元（約新台幣49萬元）的補助吸引移民，而托斯卡尼則高達3.2萬美元（約新台幣104萬元）。

根據義大利環境部2016年的研究，全國約有2500個村莊人口不足，若不採取行動，可能無法撐過25年。即使奧洛拉伊擁有悠閒的生活方式，且位於壽命較長的「藍色地帶」，但年輕人紛紛外移，導

奧洛拉伊提供三種移居計畫，其中最吸睛的是1美元房屋。這些房屋多為老舊建築，需要投入約2.1萬至5.28萬美元 進行翻修，且買家需承諾在三年內完成整修。此外，買家可能需繳納保證金，確保履行承諾。

若不想自己翻修，村內還有即刻可入住的房屋，價格最高約10.5萬美元（約新台幣341萬元）。而對於數位遊牧族，奧洛拉伊更提供免費短期住宿，申請者需以藝術創作、工作坊等方式回饋社區。