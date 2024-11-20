新北市社會局今（20）日舉辦金志獎表揚典禮，共有8 個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎志工、50位績優志工獎志工及50位65歲以上耆心獎志工獲獎，市長侯友宜親自頒獎感謝志工的付出之外，也鼓勵更多民眾投身志工行列，讓新北人力資源發揮更大的效益。

侯友宜表示，新北市志工團隊已有2216隊，志工人數超過18萬人，平均每年服務時數超過1800萬小時，無論團隊、人數、服務時數都是全國最高者，「當志工是內心那塊心田最大的喜悅」，而目前大部分志工都是女性，所以也鼓勵男性要多出來當志工。

現年66歲的邱月嬌是中和區公所志工隊長，投入志願服務超過25年，不僅在公所為民眾申請各項福利時幫忙填寫資料，也在雙和社福中心和雙和醫院擔任志工，她說當志工獲得快樂，也讓她變年輕了。

而瑞芳國小志工隊長林惠玉也投入志工行列長達20年，最初是因為孩子就讀而開始在班級服務，繼而加入學校志工隊，因為志工服務讓她感到生活更豐富，因此也拉著父母一起到樂齡中心及國際文教中心擔任志工，讓志工服務成為家庭生活的部分，全家共同享受當志工的樂趣與感動。

社會局長李美珍表示，獲獎的志工及團隊，涵括社福、教育、文化、衛生、消防、環保、城鄉發展、警政、勞工、交通、農業、財稅、民政及地政等類，展現志工在不同領域的多元成果，感謝志工們的投入，讓愛和活力散播在每個角落。