世界棒球12強成功掀起全台球迷熱潮，台灣中華隊也將在21日上午11時，對上來勢洶洶的委內瑞拉。為此，秀泰影城推出活動，號召民眾一起進到電影院，透過大螢幕來替中華隊加油，消息一出，獲得大批網友紛紛叫好。

秀泰影城20日透過官方臉書公告「𝒔𝒉𝒐𝒘揪一起來秀泰大銀幕看四強循環賽」，號召球迷進到電影院為中華隊加油。活動地點包含欣欣、板橋、文心、站前、嘉義、夢時代共6家，票價為450元，若穿著中華隊應援T或是攜應援小物還可享應援價399元，「持道歉信也可XD。」

此外，21日至24日的比賽，秀泰影城都有開放，邀請民眾一同為中華隊加油。消息曝光後，立刻引發廣大網友紛紛回應：「泰厲害了」、「泰會行銷了」、「竟然接受道歉信XDDDD」、「台中有兩場欸」、「我要向秀泰道歉，很久沒去看電影了」、「時間差不多兩場電影也還好」、「其實感覺不錯，在裡面應該可以放心大叫。」