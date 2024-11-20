高雄輕軌今日晚間9點傳有車輛誤闖意外，一名張姓女駕駛疑似路況不熟，於鼓山區鐵路街20巷與輕軌交會出，誤闖輕軌軌道橋梁，因高低差加上左前輪破損動彈不得，影響輕軌運作約半小時，高捷公司說中斷期間立即啟動公車接駁。

據了解，張女今晚9點沿鐵路街20巷西向行駛，行經與輕軌交會路段，疑似因天色昏暗，加上路況不熟，誤闖輕軌軌道區，該處正巧為輕軌穿越高雄圳橋梁，導致張女車輛前輪陷入軌道高低落差間，造成左前輪爆胎動彈不得。

警方表示，據查張女沒有酒駕也沒有受傷，因誤闖軌道依違反大眾捷運法50條1項3款予以告發，因影響輕軌運行，協助將受困車輛移置路旁，約於晚間9點半脫困，輕軌於後續由高捷公司現場檢修後恢復正常營運。

高捷公司表示，受誤闖事故影響，輕軌C18鼓山至C19馬卡道間營運中斷約半小時，期間啟動公車接駁作業，對造成旅客不便敬請見諒。