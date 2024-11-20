韓國首部以太空為背景的浪漫影集《問問星星吧》（별들에게물어봐）由李敏鎬、孔曉振、吳正世主演，連結太空與地球，以宇宙為背景，加上絢麗的視覺特效，將為韓劇浪漫類型帶來嶄新視角，由知名編劇徐淑香執筆，並由《雖然是精神病但沒關係》、《嫉妒的化身》導演朴信雨執導，將帶觀眾探索浩瀚太空，講述一段融合星際冒險與真摯愛情的故事。

李敏鎬飾演婦產科醫生轉而變成星際旅行者的「Gong Ryong」，身上背負著一項神秘任務，將以一位神秘嘉賓的身份登上太空站，展開一段神秘、刺激的旅程；孔曉振飾演指揮官「Eve Kim」，是一位一絲不苟的完美主義者，領導著自己的首次太空任務。不過，隨著挑戰升級，突發的狀況愈來愈多，她的專業精神面臨全新考驗；吳正世飾演「Kang Kang-su」，一位熱衷於刺激研究的科學家，他以研究果蠅為由，試圖逃離平凡的生活。

孔曉振飾演一絲不苟的指揮官。（Netflix提供）

此外，還有一群實力堅強的配角陣容，韓知㒚則飾演「Choi Go-eun」，MZ集團的繼承人，有獨立個性，同時也是Gong Ryong的女友，以及金柱憲飾演的資深太空人、EL飾演負責地面任務的主管、李礎熙挑戰雙胞胎姐妹且充滿對比的雙重角色。《問問星星吧》將於明年1月4日於Netflix上線。

另外，Netflix今也舉辦全球非英語作品內容Showcase，包含全新影集與電影，還有受到全球歡迎的作品都將迎來全新一季。亞洲地區熱門作品包含金宇彬與秀智主演韓劇《All The Love You Wish For》、朴寶劍和IU主演韓劇《When Life Gives You Tangerines》、柳俊烈與申鉉彬主演韓劇《Revelations》、日本動作電影《Bullet Train Explosion》、韓國運動實境節目《體能之巔：百人大挑戰》第3季，以及日本生存遊戲影集《今際之國的闖關者》第3季等。