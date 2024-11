韓國首部以太空為背景的浪漫影集《問問星星吧》(별들에게물어봐)由李敏鎬、孔曉振、吳正世主演,連結太空與地球,以宇宙為背景,加上絢麗的視覺特效,將為韓劇浪漫類型帶來嶄新視角,由知名編劇徐淑香執筆,並由《雖然是精神病但沒關係》、《嫉妒的化身》導演朴信雨執導,將帶觀眾探索浩瀚太空,講述一段融合星際冒險與真摯愛情的故事。

李敏鎬飾演婦產科醫生轉而變成星際旅行者的「Gong Ryong」,身上背負著一項神秘任務,將以一位神秘嘉賓的身份登上太空站,展開一段神秘、刺激的旅程;孔曉振飾演指揮官「Eve Kim」,是一位一絲不苟的完美主義者,領導著自己的首次太空任務。不過,隨著挑戰升級,突發的狀況愈來愈多,她的專業精神面臨全新考驗;吳正世飾演「Kang Kang-su」,一位熱衷於刺激研究的科學家,他以研究果蠅為由,試圖逃離平凡的生活。

孔曉振飾演一絲不苟的指揮官。(Netflix提供)

此外,還有一群實力堅強的配角陣容,韓知㒚則飾演「Choi Go-eun」,MZ集團的繼承人,有獨立個性,同時也是Gong Ryong的女友,以及金柱憲飾演的資深太空人、EL飾演負責地面任務的主管、李礎熙挑戰雙胞胎姐妹且充滿對比的雙重角色。《問問星星吧》將於明年1月4日於Netflix上線。

另外,Netflix今也舉辦全球非英語作品內容Showcase,包含全新影集與電影,還有受到全球歡迎的作品都將迎來全新一季。亞洲地區熱門作品包含金宇彬與秀智主演韓劇《All The Love You Wish For》、朴寶劍和IU主演韓劇《When Life Gives You Tangerines》、柳俊烈與申鉉彬主演韓劇《Revelations》、日本動作電影《Bullet Train Explosion》、韓國運動實境節目《體能之巔:百人大挑戰》第3季,以及日本生存遊戲影集《今際之國的闖關者》第3季等。