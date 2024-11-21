「台灣青年烏鎮行」分享交流活動20日晚間在大陸浙江嘉興的烏鎮舉行，兩岸企業家峰會台方祕書長尹啟銘出席致詞。（主辦方提供）

「台灣青年烏鎮行」分享交流活動20日晚間在大陸浙江嘉興的烏鎮舉行，大陸海協會長張志軍出席致詞。（主辦方提供）

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會期間，由海峽經濟科技活動中心、旺旺集團共同主辦的「台灣青年烏鎮行」分享交流活動，20日晚間在大陸浙江嘉興的烏鎮舉行。旺旺集團副董事長蔡紹中、兩岸企業家峰會台方秘書長尹啟銘、大陸海協會長張志軍、國家網信辦副主任王崧等人出席致詞。

蔡紹中首先介紹，中國大陸是一個擁有14億人口基數，語言與文化相對一致的大市場，長期來看，也仍是世界上最具潛力的市場，台青們要確實認識自己的語言、文化、地理、政策優勢，而最重要的是情感優勢。

蔡紹中指出，全世界都認為人工智慧將會是下一代的工業革命，但目前已在進行一輪門檻極高的軍備競賽，如何把精力放在滿足好細分市場領域的企業或終端客戶，可能才是對大部分的我們來說更務實的目標。

「我希望，旺旺中時媒體集團能夠協助各位，在大陸市場中找到自己的一片藍海，並取得成功」，蔡紹中表示，旺旺雖然還不是巨人，但希望能夠成為更多台青們的肩膀，期待能和更多台青共襄盛舉，共同討論如何找到突破點。

第二次來到烏鎮的尹啟銘則表示，大陸方面在互聯網的應用和產業發展，長久以來都給予政策層次策略性的重視，而台灣在互聯網的軟硬體方面均相當完備，隨著人工智慧的發展，Web 3時代將開拓出更廣大領域的應用，希望兩岸青年企業家攜手，共同掌握這一難得的發展機遇。

張志軍指出，本次活動是烏鎮峰會的新舉措，充分體現對兩岸青年的重視和關愛。他認為，兩岸青年可以從中華文化資源寶庫中提煉更多素材，乘著互聯網及人工智慧的東風，共同推動中華文化創造性轉化和創新性發展，也歡迎台灣青年赴陸追夢、築夢、圓夢，為兩岸交流交往、融合發展注入更多活力和正能量。

此次活動以「同心共創，智享未來」為主題，邀請大陸科大訊飛公司副總裁王士進發表主旨演講。其後進行兩場題為「數智賦能驅動產業發展」、「數智創新引領美好生活」的主題分享，來自大陸聯想集團、嗶哩嗶哩的高階主管們與現場的台青朋友交流互動，討論踴躍。