資深藝人徐乃麟5年前遭大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞、曹小均爆料「假賣屋真詐財」，對方還對媒體公開需宣稱「和解書內容完全沒履行，我還可以告他」，徐乃麟因此憤而提告2人並求償1000萬元。原本一審判決蔡男應賠30萬元、曹女免賠；沒想到今（20）日二審逆轉改判徐乃麟敗訴。對此，徐乃麟完全無法接受，火大回應。

關於二審宣判結果，徐乃麟相當無奈，憤怒表示：「蔡曜丞二審改判免賠，完全無視蔡男誣告我徐乃麟判刑5個月定讞，以及刑事妨害名譽確定判決3個月及2個月定讞；騙我90萬民事判決必須償還定讞，曹女綁架未遂妨害自由判刑5個月定讞。」徐乃麟指出其他的判決結果以及兩人的前科，火大痛批：「這些人的前科還判決不用賠償，難怪台灣人都不相信司法，等收到這件民事判決，再來研議要不要上訴三審。」

徐乃麟提到先前的官司，情緒相當激動。（圖/中時資料照）

由於大龍蝦數位公司為了籌措資金，在2015年由總經理蔡曜丞「出名」以購買藝人徐乃麟房屋的方式，辦理二胎借款1500萬元，但事後蔡男卻誣告徐，最高法院將蔡判刑5月定讞。但後來雙方又衍生其他的事由，持續交戰。2019年5月蔡曜丞向週刊爆料，指控藝人徐乃麟「A股東的8千萬」；同年7月，蔡曜承又在士林地院大門向媒體宣稱：「事後說要跟我和解，法官講什麼你是名人，要不然你們要不要私下談一談，依據大局為重，我簽和解書給他，徐乃麟才不起訴的，他跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的」這番言論被徐乃麟視為毀損名譽，因此憤而提告並求償千萬。

原本一審判決蔡曜丞賠償30萬元、曹小均免賠，到了台灣高等法院二審認定蔡曜丞只是陳述事實，沒有未使用人身攻擊性之謾罵語句，逆轉改判免賠，徐乃麟可上訴。