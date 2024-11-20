在一場場巨星巡演推動的熱潮中，英國音樂產業於2023年創下76億英鎊的歷史新高，對英國經濟成長貢獻高達13％。這一紀錄得益於艾爾頓強（Elton John）、碧昂絲（Beyoncé）、酷玩樂團（Coldplay）和紅髮艾德（Ed Sheeran）等藝人的大型巡迴演出，滿足因新冠疫情被壓抑已久的音樂需求。

英國音樂產業公會「英國音樂」（UK Music）的年度報告《This is Music》顯示，音樂行業在疫情後展現出強勁的復原力，整體產值較2022年增加近10億英鎊，提供的就業機會也成長到21.6萬個。執行長基爾（Tom Kiehl）表示：「在經歷疫情的嚴重破壞後，英國音樂產業成功復甦，展現了強大的韌性」。

艾爾頓強的告別演唱會、碧昂絲的全球巡演，以及紅髮艾德、Blur與哈利斯泰爾斯（Harry Styles）的精彩演出，均助力英國音樂經濟復甦。另有一位經濟學家指出，碧昂絲在瑞典斯德哥爾摩的演唱會吸引大量粉絲湧入，甚至對當地的通膨產生影響。

此外，英國音樂「出口」也表現亮眼，國際演出收入高達46億英鎊，較2022年增長15％。酷玩樂團、哈利斯泰爾斯、Arctic Monkeys和艾黛兒（Adele）等藝人在全球舞台上的表現為英國音樂贏得更大的國際影響力。

伴隨著演唱會熱潮，2023年英國音樂產業創造21.6萬個全職工作機會，較2022同期增長3％。然而，小型音樂場館卻面臨危機。數據顯示，去年全英約有125家小型場館關閉，350多家面臨倒閉風險。自疫情以來，音樂節市場的復甦進程也舉步維艱，自2019年以來已有192個獨立音樂節消失。

雖然經濟數字創紀錄，但產業仍面臨多重挑戰，包括藝術家從串流平台獲得的報酬，以及未經授權的生成式人工智慧（AI）使用造成的收入損失日益嚴重。基爾警告：「英國音樂產業正處於轉折點，如果這些問題得不到妥善解決，未來增長將難以保障」。