在AI浪潮帶動下，今年美股持續衝高，全美已有8家企業市值突破兆美元大關。AI霸主輝達更成為史上首家市值超過3.6兆美元的企業。不過外媒盤點這8家破兆美元的企業後發現，臉書母公司Meta是市值最快達到兆美元的科技公司，僅花了9年多的時間，而輝達花了24年多才闖進「兆美元俱樂部」。

據財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威是「兆美元俱樂部」中唯一非科技股，也是8家企業中耗時最久才加入的成員。目前市值位居全美第8大的波克夏海瑟威在今年8月28日才衝破兆美元大關，總計耗時44年5個月又13天。

以市值突破1兆美元所花費的時間來排名，其他7家依序為蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google、特斯拉、Meta。

蘋果在1980年12月18日掛牌，歷時37年7個月又15天，在2018年8月2日突破1兆美元大關。耗時第3久的微軟則是在1986年3月13日掛牌，耗時33年1個月又12天，在2019年4月25日破兆美元。

AI霸主輝達耗時第4久。在1999年1月22日掛牌的輝達是在2023年5月30日突破1兆美元大關，歷時24年4個月又8天。不過輝達後續進展神速，只花了8個月又突破2兆美元大關，接著僅4個月就衝破3兆美元關卡，更持續朝4兆美元邁進。

亞馬遜花費的時間為21年3個月又20天，Google則為15年5個月又7天，特斯拉花了11年3個月又26天。至於Meta，則是8家企業中最快踏入兆元俱樂部的成員，僅僅花了9年1個月又10天。