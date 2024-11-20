看直播、吃肉圓，明（21）日上午11點，一起來彰化美術館前廣場，為中華棒球健兒加油！中華隊將在21日上午11點，迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府安排在美術館前，以大螢幕同步直播，讓觀賽民眾更有臨場感，現場也將提供每人一顆肉圓，供球迷邊看直播、邊享用，數量有限，送完為止。

2024世界12強棒球賽進入超級循環賽階段，中華隊以預賽四勝的氣勢，昂首前進日本東京比賽，21日上午11點開始，將迎戰A組排名第一的勁敵委內瑞拉隊，彰化縣政府今（20）日晚間宣布，21日將在美術館前廣場舉辦同步直播活動，縣長王惠美邀請鄉親一起為中華隊加油打氣。

現場除了有大螢幕，讓球迷觀賽，縣府也貼心提供限量彰化在地特色美食肉圓，讓大家一邊品味家鄉的美味，一邊欣賞精彩比賽，與全國球迷共享棒球熱潮，彰化應援、一起為中華隊加油！

彰化縣立美術館邁入第10年，至明（114）年3月規畫有一系列十周年慶系列活動，美術館一樓現正在舉辦「2024東亞藝術交流展」，展期至12月1日，球迷可以提前到場卡位，入場欣賞藝術展，享受藝術的饗宴。