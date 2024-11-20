女星謝京穎因演出本土劇與男團Energy成員張書偉擦出愛火，去（2023）年底登記結婚，今年6月盛大舉行婚禮，獲得外界大力祝福。如今兩人結婚近1年，不少人都關心她的肚皮動靜，沒想到她20日就曬出圓滾滾凸肚照，嗨喊完成人生清單，立刻引來大批網友討論。

謝京穎20日曬出一張對著鏡子自拍的凸肚照，表示這輩子肚子還沒麼大過，不過她坦承自己還沒懷孕，只是打了排卵針，「肚子裡滿滿肥滋滋的卵」，但也透露早在2年前就已計畫凍卵，只是這期間因為工作緣故無法執行，直到去年結婚後，醫生才建議可以改做「冷凍胚胎」。

謝京穎突曬圓滾滾凸肚照。（圖／臉書 謝京穎 Orange）

她分享取卵過程，手術日剛好選在張書偉的生日，雖然取卵數量較多，身體需要很長一段時間修復，但她坦言：「這個日子成了我們最難忘的經歷，平凡的度過最有意義的人生大事。」更興奮直呼「一切都是最好的安排」，且在其他照片中，張書偉任何階段都在一旁陪伴，兩人緊緊牽著彼此，足見夫妻倆感情甜蜜。

謝京穎辛苦備孕，張書偉貼心陪伴。（圖／臉書 謝京穎 Orange）

貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言回應，「剛看第一張想說要打恭喜！但看完內文要說聲辛苦了」、「看照片真的會以為好孕到來了」、「勇敢的女人，辛苦了」、「他把妳的手緊緊抓住，看了也好幸福」、「期待快快好『孕』來」、「辛苦了照顧好身體」、「書叔要多疼疼這麼辛苦的賢妻呀」。

依照現行台灣法規規定，冷凍胚胎只有合法夫妻才能執行，這是將受精後的胚胎保存於低溫液態氮中，隨後再根據媽媽的生理週期挑選優良植入時機，將胚胎植入於子宮腔內，這種方式適用在身體狀況不佳或目前無生育計畫的夫妻，以便等待良好狀態提高胚胎的成功率。