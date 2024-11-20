國道一號中山高南下9.4公里處，20日晚間10時許，內線車道發生3車追撞事故，夾在中間的廂型車前座兩人因為車頭撞擊潰縮，兩人受困車上，消防隊獲報到場協助脫困中，兩人意識清楚，脫困後會由救護車送往醫院救治，請行經此地切勿分心觀看，避免發生二度車禍。
據了解，受困車上兩名受困男性，都約40歲，腳部夾困意識都清楚，在消防隊協助脫困後會由救護車送往醫院救治，詳細車禍原因還有待國道警方釐清中。
國道一號中山高南下9.4公里處，20日晚間10時許，內線車道發生3車追撞事故，夾在中間的廂型車前座兩人因為車頭撞擊潰縮，兩人受困車上，消防隊獲報到場協助脫困中，兩人意識清楚，脫困後會由救護車送往醫院救治，請行經此地切勿分心觀看，避免發生二度車禍。
據了解，受困車上兩名受困男性，都約40歲，腳部夾困意識都清楚，在消防隊協助脫困後會由救護車送往醫院救治，詳細車禍原因還有待國道警方釐清中。
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