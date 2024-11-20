消防隊獲報趕到現場協助受困傷者脫困送醫。（翻攝畫面）

國道一號南下9.4公里處，三車追撞2人受困車上，消防隊到場協助脫困送醫。（翻攝國道1968監視器）

國道一號南下9.4公里處，三車追撞2人受困車上，消防隊到場協助脫困送醫。（翻攝國道1968監視器）

國道一號南下9.4公里處，三車追撞2人受困車上，消防隊到場協助脫困送醫。（翻攝國道1968監視器）

國道一號中山高南下9.4公里處，20日晚間10時許，內線車道發生3車追撞事故，夾在中間的廂型車前座兩人因為車頭撞擊潰縮，兩人受困車上，消防隊獲報到場協助脫困中，兩人意識清楚，脫困後會由救護車送往醫院救治，請行經此地切勿分心觀看，避免發生二度車禍。

據了解，受困車上兩名受困男性，都約40歲，腳部夾困意識都清楚，在消防隊協助脫困後會由救護車送往醫院救治，詳細車禍原因還有待國道警方釐清中。