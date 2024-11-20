台積電美國亞利桑那廠將啟動，經濟部長郭智輝20日在立院經委會表示，據側面了解，未來十年台積電在台可能「一年一廠」，經濟部也準備相應需求的水和電；他同時提到，台積電在高雄的四個廠皆「蓄勢待發」。

立法院經濟委員會20日審查2025年度中央政府總預算案經濟部附屬單位預算台電、台水部分。

幾位立委關心台積電相關議題，郭智輝詢答表示，台積電在台灣本土設廠的節奏不變。郭智輝指出，台積電的計畫應由台積電自行報告，但是，由於經濟部在因應企業設廠，要先準備好相應需求的水、電，因此他也側面瞭解到，台積電按照計劃，在未來的十幾年中，很有可能「一年在台灣蓋一個廠」，他必須要為台積電的繁榮給予祝福。

另外，郭智輝亦透露，台積電在高雄設四座廠的進度是「蓄勢待發」。

郭智輝詢答時指出，因為世界都需要台積電，台積電走向世界是必要的過程。台積電目前有約8萬名員工，其中派了5、600名工程師赴美，面對文化差異等挑戰，同時，美國亦派了700名工程師來台學習，這是因為半導體知識相當複雜，這都是海外設廠的必經過程。

他進一步分析，一家企業要走向海外，基本要件為二，一是看到該市場有需求，二是該地區有企業需要的資源。也因此，台積電的2奈米製程是否要去美國，首先要看美國的市場需求，同時也要評估「能不能賺夠錢」。