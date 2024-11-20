丹麥敲定全球首個針對農牧業溫室氣體排放徵稅的政策，由於其中也包括對畜產動物因消化產生的甲烷，也就是我們俗稱的「打嗝」與「放屁」，因此這個稅則也被笑稱為「放屁稅」。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，這項措施是政府官員、農民、產業代表、工會和環保組織之間，經過數月的談判後的結果，各方對於重視環境，溫室廢氣下降達成共識，也是為了實現丹麥農牧業的有效轉型。

從 2030 年開始，丹麥農民需要為「每噸甲烷排放量」，支付300克朗（約1380新台幣）的費用，這是根據二氧化碳排放稅則，甲烷汙染量相當放多少二氧化碳；到 2035 年，該稅收將增加至每噸甲烷 750克朗(約3500新台幣)，期望使丹麥成為全球最遏制牛、豬、羊等牲畜溫室氣體排放的環保國家。

綠色三方部長(Green Tripartite minister)布魯斯(Jeppe Bruus)強調，迫切需要採取高昂稅則這種措施，來實現丹麥的氣候目標。他表示：「我們將盡一切努力實現我們的氣候目標，並已獲得議會的廣泛支持。」

布魯斯強調「目前我們正在進行的一項艱鉅任務：將我們的大部分土地，從農業生產轉變為林業、自然空間，以確保我們能夠讓峽灣恢復生機。」

除了減少甲烷排放外，該協議還包括解決「氮汙染」問題的實質措施，氮汙染嚴重影響了丹麥的海岸和峽灣，它在空氣中是空氣汙染，在水中是水汙染與優養化問題。據法新社報道，丹麥要求從2027年開始，氮排放量必須以每年減少13,780噸的效率改善。

恢復生物多樣性和擴大自然棲息地，也是丹麥環保政策的一個重點。計畫包括種植25 萬公頃新森林，以及恢復目前用於耕種的 14 萬公頃泥炭地。泥炭地以其儲存碳的能力而聞名，將在丹麥的環境恢復工作中發揮至關重要的作用。

布魯斯表示：「自 1864 年濕地被排乾以來，丹麥的自然環境將發生前所未有的變化，現在必須恢復原樣。」

丹麥目前有 60% 的土地用於耕種，該國在平衡農業需求與環境保護方面，是極為巨大的挑戰，這意味著相當數量的農業人口必須轉職。然而，綠色三方協議中概述的措施，表明丹麥決定以身作則，他們也希望自己成為國際典範。