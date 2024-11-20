勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉，但謝宜容晚間發表3點聲明致歉，仍切割自身領導行為責任，且本人仍隱身幕後。藍委王鴻薇、粉專都質疑她背景多硬？直呼「沒有菊外人」。

謝宜容20日晚間透過書面發布3點道歉聲明，一針對處理公務說話音量咆哮、情緒控管不佳、LINE傳訊不當指揮監督、過度要求等行為致歉；二列舉輕生員工4項工作壓力，強調與她在機關內的領導管理風格、行為作法無關，但未能即時發現同仁異狀並提供支援，責無旁貸而致歉；三表示發生不幸事件當下確有安撫同仁方式、內容及語氣口吻不當，造成同仁心理壓力無法承受，為瞭解事實所採用方式確有不當，表達道歉。

王鴻薇20日稍早就曾發文質疑，原來本案調查小組原來都是自己人，尤其謝宜容外傳背後靠山就是陳菊，結果調查小組召集人許傳盛，過去就是著名的「菊系愛將」，這根本就沒有利益迴避也不避嫌，整件事情「沒有人是菊外人」，難怪謝可以當土皇帝，她的背景到底多硬？許傳盛的從政之路，最重要貴人就是花媽陳菊。謝宜容就是菊系要員，還受到前勞動部長許銘春特別拔擢高升分署長，直呼「沒有人是『菊』外人！」

王鴻薇晚間則再度發文質疑：謝宜容背景到底多硬？勞動部長道歉、行政院長道歉、總統道歉，霸凌的到現在還不道歉！

粉專「觸極者」則PO出「大家都是菊內人呢」關係圖，強調「神隱很多天囉」，連會飆罵將官的總統賴清德都道歉了，謝宜容背景到底有多硬？

關於謝宜容的背景，有傳言稱其娘家是雲林知名醬油工廠，遭該廠否認稱不認識。網友表示「全民動起來！勞工和公務員不比照洪仲丘包圍勞動部嗎」、「大菊為重」、「硬到會動搖國本？」、「聽說資策會也有長官霸凌屬下」、「誰稀罕道歉？嚴懲失職官員才是大家想看的！」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。