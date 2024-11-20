欺騙就是不可原諒！有新娘在網上分享，由於她與先生是純素食主義者，因此，希望自己的婚禮能讓前來的賓客，嘗試到具創意又美味的素食餐點，因此，找來廚師設計出5到創意素食料理，豈料，婚禮開始不久後，哥哥便和親友提著20個披薩進來，讓她相當傻眼。

一名新娘在論壇Reddit發文表示，她提到由於和先生都是素食主義者，因此，在舉辦婚禮前，她與先生和廚師經過數個月的討論，希望能在婚禮上提供賓客美味的素食餐飲，她在與廚師的合作下，創作出由5道餐點組成的純素食菜單。

新娘也透露，這5道餐點包含烤蔬菜塔、松露燉飯，以及用蘑菇來代替的「素食版威靈頓牛排」，不過，她們也未在喜帖上提及餐點是純素食物，為了是希望賓客能夠不帶偏見的享用純素美時，不論飲食的偏好，每道菜色的設計都是要滿足賓客與其美味。

當2人的婚禮開始後，豈料，新娘的哥哥和親友竟提了20個大披薩進入婚禮會場，並且陸續向前來的賓客發送，甚至還喊著「真正的食物，給任何想要的人」，對此，她感到相當尷尬認為，前來的賓客還未吃到精心設計的菜色，甚至，婆婆還於臉書發文表示「兒子婚禮被披薩拯救，就因為新娘試圖強迫大家吃兔子的食物」。

新娘表示，後來經她質問哥哥後，對方才坦承，由於親友們都在抱怨餐點只有蔬菜，但為了不讓大家在婚禮上餓肚子，便點了披薩；她了解之後坦言，婚禮後家族的人都說她們很自以為是，將「信念」強加在他人身上，導致毀了自己的婚禮，且親友還表示，應該於婚禮前，就要提醒賓客餐點都是純素食。