烏克蘭首都基輔20日下午空襲警報作響。

美國拜登政府允許烏克蘭使用美製長程飛彈攻擊俄羅斯領土，烏軍周二（19日）首度向俄國領土發射了ATACMS（陸軍戰術飛彈系統），俄國防部稱西部接壤烏克蘭的布揚斯克州（Bryansk）遇襲並回嗆會有回敬之舉。美國駐烏克蘭大使館周三（20日）宣布恐有「重大空襲」並於當天關閉，義大利、西班牙、希臘駐基輔大使館稍晚也以同樣理由跟進關閉。

綜合路透社、英國《天空新聞》報導，烏克蘭當地時間周三下午曾短暫響起空襲警報，烏克蘭空軍告訴百姓應疏散至避難所，以因應可能的飛彈威脅；高階官員則提醒烏克蘭人不要忽視空襲警報。美國大使館已關閉大事館並指示使館人員就地避難，也敦促烏克蘭境內美國公民做好避難準備。

在美國發出上述不尋常的警示訊息之後，義大利、西班牙、希臘大使館也宣布關閉。英國大使館照常運作；法國大使館也維持開放，但敦促法國公民審慎以對。德國外交部官員周三說，駐基輔大使館維持有限程度開放，烏克蘭境內德國公民仍可與館方聯絡，外交部「與當地同事保持聯繫，以便情況有變時採取適當措施」。

🔴Spain closes its embassy in Kyiv due to possible Russian airstrikes 👉https://t.co/RbZdJGySZi pic.twitter.com/TIDc7sctdi — Diplomat in Spain (@DiplomatinSpain) November 20, 2024

克里姆林宮對此不予置評。俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）周三受訪時說，莫斯科會針對協助烏克蘭以長程飛彈攻擊俄國領土的北大西洋公約組織（NATO）成員國進行報復。

烏克蘭軍情局周三稱，俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）城鎮古布金（Gubkin）一處俄軍指揮所遭到「成功打擊」，該鎮距離邊界約168公里。烏克蘭的聲明提出可能有第二次使用ATACMS的攻擊行動，但並未指出由誰執行、何時執行或確切的武器類型。烏克蘭此前也用過無人機深入俄境攻擊特定標的。

Посольство Греції в Києві теж приєднується до вищезгаданих країн та на сьогодні зачиняє свої двері pic.twitter.com/qdY2QoJ2gl — The Lviv Post (@lvivpost) November 20, 2024

俄烏戰爭打了超過1000天，戰爭正處於動盪關頭，烏克蘭20%領土落入俄方掌控，北韓支援俄軍的部隊部署於俄國邊境庫斯克州（Kursk）。川普贏得美國總統大選即將重新執政，西方國家是否繼續支援烏克蘭已成各界主要疑慮。俄軍周日（17日）針對烏克蘭全國電網發動大規模的飛彈與無人機攻擊，至少7人死亡，烏克蘭供電問題再度浮上檯面。

美國駐基輔大使館提醒境內美國公民儲備飲水食物與藥物等民生必需品，以因應俄羅斯攻擊烏克蘭各地基礎設施造成「可能暫時斷水斷電」、供暖、市政服務中斷的狀況。

基輔在周二夜間遭遇無人機攻擊，損害程度不大。烏軍聲稱，經由「積極反擊」擊落敵軍56架無人機，另有58架追蹤失敗；6架無人機飛出烏克蘭領空，6枚飛彈有2枚遭擊落。