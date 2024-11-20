重磅科技股業績準備出爐！全球投資人靜待即將出爐的輝達（NVIDIA）財報，預估其將成為市場關鍵多空風向球，不僅將牽動科技股走勢，也對全球股市有重要影響力，而輝達20日盤前小幅上漲，美股三大期指也同步走揚，台指期夜盤則是觀望氛圍濃厚，目前小跌15點，暫報22,764點。

輝達將於台灣時間21日早晨公布第三季財報，市場預期，輝達財報將優於財測，為連續第八季超前財測，且目前市場預估其第四季營收為360～370億美元，毛利率則為75％，外資普遍將輝達目標價調升至160美元以上。

元富期貨表示，台指漲勢未能延續，今日跌破5日均線，短線重要多空分水線以季線為主。展望本周最重要的大事，輝達將於21日凌晨公布財報，即使暫時止跌反彈，但後續仍以區間震盪的可能性較高，除非輝達能擊敗嚴苛的市場預期。

永豐期貨則指出，近日美國拜登政府為烏克蘭的長程飛彈開綠燈，俄羅斯提出反制措施、通過新版核威懾基本政策，使地緣政治風險升溫，台股受11月合約結算影響由紅翻黑，終場下跌160.44點、再次失守5日線，後續投資人仍須關注意21日早上輝達第三季財報公布，以及相關國際政治的動態。

期交所內商品呈現小跌態勢，小臺指期下跌25點、微臺指下跌17點、電子期下跌0.05點、小電子期下跌0.95點、半導體30期貨則仍未有成交，參考價5,934點；台積電ADR僅小幅下跌，期貨夜盤則是資金停看聽，目前維持平盤1,035元價位，靜待輝達財報多空變化。

國外指數期貨部分，美股開盤前，連結美股四大指數的期貨商品漲跌互見，美國道瓊期貨上漲45點、美國標普500期貨下跌1.75點、美國那斯達克100期貨上漲13點、美國費城半導體期貨下跌16點，英國富時100期貨則是小漲9點，報8,127點。

商品期貨部分則是同步走升，黃金US期上漲7.4點、台幣黃金期上漲84點、布蘭特原油期貨參考價為2,370.5點。