微策略（MicroStrategy）是全球持有最多比特幣的公司，在比特幣升破9.4萬美元創新高的加持下，其股價19日跟著飆漲近12％創新高，市值達1,100億美元，超越美光與英特爾晶片大廠股價。

Cointelegraph報價，比特幣19日盤中每枚創94,105美元新高，更逼近10萬美元大關。至於微策略股價飆漲11.9％收430.54美元。自川普勝選以來，比特幣累漲逾35％，微策略飆漲近1倍。

根據追蹤全球上市公司市值變化網站CompaniesMarketCap資料，按照微策略在外流通股數計算，其市值967.3億美元，全球排行176名，高於第177名戴爾（Dell）的954億美元。

但微策略18日宣布發行17.5億美元零利率可轉換債券，所得資金將用於增購比特幣。這批債券可全部轉換成2.563億股。若把這些股票計算在內，微策略市值即衝上1,100億美元，為仍未被納入標普500指數成份股的美國大企業之一。

目前市值剛好達到1,100億美元門檻的是運動品牌耐吉（Nike）。其19日收盤73.91美元，市值1,100.1億美元，全球排行148名。

雖然比特幣價格今年來累漲逾107％，但微策略累漲近700％表現更兇猛。微策略能不斷吸引投資人買進的主因，是其積極增持比特幣的策略。

微策略為落實這買進策略，不惜擴大槓桿操作，包括多次舉債和發行新股等籌資。像自10月31日以來透過發行新股籌資66億美元。

除此之外，其還打算未來三年執行「21-21計畫」，即分別發行210億美元新股票和210億美元債券，來進一步擴大持有比特幣。

微策略截至17日止持有33萬1,200枚比特幣，占目前流通約2,000萬枚比率的1.5％。按比特幣新高價計算，其持有比特幣的市值逾311億美元。