國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

勞動部勞發署北分署爆發吳姓公務員不堪職場霸凌在辦公室輕生，勞動部調查報告提及當事人北分署長謝宜容對同仁工作上的言語霸凌「目的良善」，勞動部長何佩珊第一時間解釋調查報告都是專業用語，直到20日在國民黨立委質詢時，掩面痛哭，坦言謝宜容的確有霸凌事實，並改口致歉說「目的良善用語錯了，我們承認錯誤」。不過國民黨立委賴士葆炮轟何佩珊是「假慈悲、真護航」，怒批何稱要對吳姓公務員追封授予勞動獎章，但家屬會稀罕這樣的榮譽典範嗎？

賴士葆在臉書發文指出，今年5月公布內閣名單的時候，很多的在野立委就質疑何佩珊從行政院副祕書長的幕僚職務變成勞動部長不適格。這次勞動部基層公務員在辦公室輕生，何佩珊處理得荒腔走板，包庇袒護加害者，調查報告出爐更加煽動民眾的怒火。

賴士葆說，勞動部的調查報告指稱無法證明吳姓員工遭謝宜容職場霸凌，但又確認謝宜容有咆哮、怒罵，貶低同仁的行為，情節重大予以調職，報告內容充滿矛盾，對於職場霸凌的認知含混模糊。謝宜容至今神隱，社會同情吳姓公務員超時工作、孤立無援及遇到職場霸凌，謝宜容到底多硬的後台，自己躲起來，何佩珊致歉掉淚並未舒緩輿論的怒火。

賴士葆指出，謝宜容一路受陳菊提拔，又在前勞動部長許銘春辦公室擔任秘書工作六年，這就是所謂外界傳聞的後台很硬嗎？沒有人敢動她，連鬧出人命都有長官出來替她擋子彈。過去民代收到檢舉信，除了職場情緒失控、辱罵、咆哮，還涉嫌貪汙、圖利等罪名，是誰在背後縱容呵護，讓跋扈的官員逼死基層公務員才展開調查？勞動部也證實謝宜容擔任分署長，離退人員高達81人，其中有6人主動降調其他單位。政府的政風督導單位根本沆瀣一氣，完全失能，因為都是自己人。

賴士葆炮轟說，勞動部的調查報告充滿包庇袒護的字眼，是導致整個事件欲小不易的原因，報告指謝宜容在工作上的要求「目的良善」，就是典型的官官相護。典型的職場工作霸凌，被勞動部曲解成「為有效推行業務以及提升同仁之工作能力」。若是有人以行動暴力或言語暴力攻擊他人，在法庭上辯解是因為善意的出發點，法官會接受嗎？但是勞動部刻意維護加害人出發點是好的，當作為所欲為的藉口，這就是民意站在勞動部對立面的原因。

賴士葆怒批，吳姓公務員5點多上班，晚上7、8點下班，沒有申請加班，超時工作12小時以上，何佩珊要把死因引導為過勞而非霸凌，這樣謝宜容可以脫罪，如果謝宜容清白無辜，為何要將她調職？何佩珊要對吳姓公務員追封授予勞動獎章，獎勵過勞死獲勞動獎章，太嘲諷了，家屬會稀罕這樣的榮譽典範嗎？

賴士葆強調，謝宜容言語辱罵員工、丟公文，半夜、清晨、假日給部屬發訊息，限時10分鐘回，這種極惡劣的工作環境，很多人求助身心科。吳姓公務員以死抗議，讓人不捨、悲憤，沒有見到勞動部為此深切檢討反省，一份調查報告避重就輕，惹動更多的憤怒，勞動部身為督導1200萬勞工職場霸凌的主管機關，事實證明何佩珊的能力、見識、胸襟，當部長果然不適任。