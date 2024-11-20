女星米可白過去曾在幼兒台擔任「葡萄姐姐」，近年轉往戲劇圈發展，憑藉《牛車來去》獲得金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定。近日她加入八點檔《好運來》消息曝光，她為了宣傳特地穿上薄紗熱舞，展現曼妙舞姿，引發討論。

米可白19日在IG分享為了宣傳八點檔《好運來》特地到雲林西螺福興宮表演畫面，她穿著黑色透膚薄紗，內搭黑色緊身小可愛，搭配皮裙，露出修長美腿，拿著兩把扇子跳舞。米可白很開心消息公開後，自己終於可以分享照片，挑戰和過去不一樣的造型，米可白坦言：「雖然有兒童台姐姐跳舞的基礎，但要在那麼多鄉親中跳舞搖屁股～還是有點小害羞。」

女星米可白大秀舞技。（圖／翻攝自米可白 IG）

充滿活力美照曝光後，男友孫綻立即現身留言區，大讚：「超棒的」並附上比愛心表情符號，網友則紛紛表示：「寶刀未老，只是不輕易出手」、「可白妳真的好美、好辣啊，會愛上你喔」、「水噹噹喔」、「自然就很美了...能夠放開就會很自在了」、「好美」。

此外，米可白20日也附上小露香肩美照，坦言自己最近過得還滿自在的，以前工作時總想著要努力站在頂點，但現在的她「只想好好享受工作的氛圍，開心感受每一天的到來」，她認為或許是因為這個想法，「讓我多了微笑、多了享受～，我喜歡自己的轉變～」。