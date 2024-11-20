世界棒球12強將在21日上午11點舉行4強複賽，首先由中華隊迎戰委內瑞拉，引起全台棒球迷關注。有趣的是，就有網友開台直播，透過遊戲搶先模擬戰況，結果意外湧入7千多人觀看，紛紛直呼：「也太真實！」

有YouTube網友在20日晚間直播遊戲《職棒野球魂2024-2025》並模擬中華隊和委內瑞拉的戰況。令人驚訝的是，遊戲內容相當寫實，中華隊所有成員，包含姓名、能力、位置、衣服等，就連應援曲〈台灣尚勇〉都完美還原。

長達1個半小時的遊戲直播，在透過PTT、各大社群球迷轉發後，最高湧入7千多人在線觀看，讓聊天室變得熱鬧不已，「老虎（黃子鵬）怎麼投破百球啦！」、「這調度很中華隊」、「要吃鍋貼了！」、「我竟然在這裡看了一個小時。」

有網友搶在賽前用遊戲模擬中華隊的戰況。（圖／翻攝YouTube）

最終遊戲結果為3:2，由中華隊獲勝，勝利打點是台灣隊長陳傑憲，在10局上半敲出左外野的2壘安打，守護神吳俊緯關門成功，MVP則為莊昕諺。敗戰投手則是曾經效力中華職棒的必贏多，也讓大家笑說，「這劇場太還原了！怕」、「明明是遊戲，還是看得很緊張。」讓不少網友直說太緊張，差點要去吃胃藥了。

據悉，這款遊戲《職棒野球魂2024-2025》由日本知名遊戲大廠KONAMI製作，並在PlayStation 5 和Steam上面發售。無論天氣、燈光還是應援等所有細節都完美呈現，玩家還能親手捏造、創立隊伍。因自由度超高的關係，有許多台灣玩家為這次12強賽事，1比1復刻中華隊，大方提供給所有人下載遊玩，話題不斷。