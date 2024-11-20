勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容被指涉及長期職場霸凌。謝宜容晚間發出公開道歉聲明，但是卻表示發生不幸事件，均與於機關內領導管理風格、行為作法無關。前立委游毓蘭怒轟，下屬輕生與妳無關？妳還可以再噁一點！

針對謝宜容聲明稱下屬輕生與她領導風格無關，游毓蘭20日在臉書貼文表示，妳還可以再噁一點！下屬輕生與妳無關？是通靈人跟妳說的嗎？在妳接任分署長之後，有81人請調，好了不起的紀錄喔！這不是霸凌，什麼才是霸凌？這不是強迫勞動，什麼才是強迫勞動？快走，不送！

游毓蘭稍早前更貼文表示，許銘春當了6年3個月的勞動部長，台灣的職安、勞動人權、失聯外勞激增等問題，沒有一個解決。沒有能力就算了，連識人之明都沒有，那個咆嘯部屬，踐踏人權、把人活活逼死的謝宜蓉可是你的親信！

游毓蘭接著表示，勞動部長何佩珊並非沒有責任，已經上任半年，還好意思稱謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，但「並非當事人輕生的直接原因」。

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