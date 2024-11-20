勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉，謝宜容仍神隱不出面，僅透過書面發3點說明致歉，且又委任律師發12點聲明；針對其中提到「通靈」情節，藍委徐巧芯怒轟胡扯瞎編。

謝宜容委任律師吳俊達，於20日晚間發表的12點聲明，其中第8點提到：關於「通靈確認逝者安詳」乙情，或起於家屬方面當下體恤安撫分署內同事之良善動機，或其他同仁本於善意始轉知報告謝女士，且謝女士發言更意在安撫眾多同仁們當下萬分震驚悲慟情緒(喊話過程自身不斷啜泣)，故不論家屬、其他同仁作法及謝女士發言內容，實無關假藉民俗迷信遮掩不幸事件原因調查，或推卸謝女士自身管理監督責任之想法。

「立意良善？人家都自傷了，拿『通靈』出來胡扯瞎編，這叫做立意良善？誠摯邀請謝分署長來立法院通靈展示一下！」徐巧芯發文質疑，賴清德、卓榮泰、何珮珊都道歉了，謝宜容還繼續提油救火，罵東罵西，甚至拿勞動部讓我們看到吐血的調查報告來「證明」自己的管理方式非對方身故的直接原因。「面子比總統還大！背後到底是什麼來頭？」

網友表示「真的好扯！一人對抗全台勞工」、「這就是標準的不問蒼生問鬼神！若心安理得，為什麼要找通靈者來和亡者溝通」、「她反而指責民眾公審造成調查亂象，非法治國應有的狀態。千錯萬錯都不是我的錯，都是公審造成報導偏頗」、「執政黨的日常，比的是誰後台硬，部長後台不夠硬，只好由她當砲灰了」、「這根本不是道歉」、「一定要查到底！感覺故事很深」、「原來早就埋下所謂行政調查這塊遮羞布了」。

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