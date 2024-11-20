2026年台南市長選舉即將到來，民進黨內部初選競爭日益激烈。前立委郭正亮表示，若民進黨2026輸掉台南市長，民進黨主席賴清德勢必提早下台。

主持人黃暐瀚在《下班瀚你聊》節目中問到，2026民進黨若縣市長選不好，賴清德這個主席還能當嗎？郭正亮回應表示，2026會不會出現國民黨立委謝龍介期待的局面，所以還很難講，也就是民進黨整個都亂了。比如硬是要讓民進黨立委林俊憲選台南市長，其實民進黨立委陳亭妃已經不只代表她自己，她是代表所有非新潮流的力量，賴清德都沒有感覺到嗎？

郭正亮接著表示，如果真的硬不讓陳亭妃選台南市長，搞不好那個效應就會出現，就是不要讓你順心如意，也就是說，那種心情就會出來，所以還很難說。

主持人黃暐瀚表示，所以台南跟高雄是關注點，這兩個直轄市只要一個輸掉，賴清德不可能還繼續當黨主席？郭正亮認為，台南最嚴重，那是賴清德的故鄉，若是輸，賴清德黨主席一定下台，那時候他的民調搞不好會跌破40％。