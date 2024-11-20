台南市仁德區保安路上有座潭稅橋涵洞，去年才發生有車輛逆向撞死女大生，日前，有車主拍到1輛轎車看涵洞沒車後，竟逆向高速通過，而這段影片被O上網後，不少網友表示「這路是該好好改善一下」、「為何就是不改善呢？弄個號誌單向通行就可以了，寧可放在那邊爛，然後重大意外發生」。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享一段行車紀錄器影像，拍攝地點位於台南市仁德區保安路上，有駕駛行經該路段，快到台鐵的潭稅橋涵洞前，拍到有輛轎車打著左轉燈，並等待1輛機車通過後，竟「逆向行駛」快速通過涵洞，深怕對向車道有來車未注意，2車便發生碰撞；不過，涵洞一旁有新建置的的車道與涵洞，但因還在施工中，尚未開放民眾通行。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「去年我表妹，死在逆向的小貨車，這段路到底要死幾人，才沒有逆向」、「比較想了解是原先車道方向沒錯，為何選開逆向？不懂？」、「為何就是不改善呢？弄個號誌單向通行就可以了，寧可放在那邊爛，然後重大意外發生」、「車子高度問題？」、「自知技術不好寧可賭一把」、「這路是該好好改善一下」、「逆向檢舉吧」。

駕駛車到旁已有新涵洞與新道路仍在建設中。（圖／翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

另外，有網友表示，「我是在地人，之前好像有聽里長講說，有一些大型車輛過不去，所以有開放對向車道供較大車輛行駛，而對向順行也會有看板顯示來車駛入」、「外地的才會逆向嗎？不，都是那邊的頑劣居民」、「在地人，我覺得滿正常...連小貨車都這樣開了，因為往前會有幾個工廠，都是需要開小貨車載運」、「這條路休旅車通常都選擇逆向」、「如果是外地來的技術又沒把握的真的都會選擇逆向，畢竟奇美博物館就在旁邊，附近又都是賣吃的，所以這裡有很多外地來的遊客，但真的這個涵洞也太小了，這個以前是給牛車走的，後來也沒拓寬，如果沒收後照鏡，進去後大概兩邊只剩一個拳頭寬」。

據悉，該涵洞因高低、寬窄不一，常有駕駛擔心硬過會將車子刮傷，所以會冒險「逆向通過」，去年也曾發生過女大生遭到逆向車輛撞死事件，由於，該路段車流量大，是當仁德居民往返歸仁高鐵的必經之路，台南交通局也於去年建置偵測系統，即時發出「來車誤闖」警告，加強警示來提升用路安全。