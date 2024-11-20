在俄羅斯與西方緊張局勢緩解的背景下，投資人關注焦點全放在AI霸主輝達將於周三（20日）美股盤後公布的財報。隨著輝達「成績單」揭曉的時間逼近，周三美股主要指數跌勢擴大，以科技股為主的那斯達克指數一度大跌逾200點，與台股連動密切的費城半導體指數大跌逾2%，台積電ADR一度崩跌近3%。

截至台北時間20日晚間11點20分，道瓊工業指數下跌157.84點（或0.36%），暫報43111.10點；那斯達克指數下跌239.92點（或1.26%），暫報18747.55點；標普500指數下跌50.71點（或0.86%），暫報5866.27點；費城半導體指數下跌100.77點（或2.05%），暫報4818.38點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌0.78%，谷歌母公司Alphabet跌2.17%，微軟跌1.61%，亞馬遜跌2.19%，臉書母公司Meta跌1.11%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌2.52%，超微跌1.40%，台積電ADR跌2.72%，聯電ADR跌2.65%。

輝達市值已超過3.6兆美元，為全球市值第一大公司，因此分析師認為，輝達的財報可能比某些經濟數據更加重要，可望為標普500指數未來走勢定下基調。

美國銀行證券股票相關分析師Gonzalo Asis表示，事實上，期權市場認為，輝達財報對標普500指數的影響，將超過美國就業數據、通膨數據，甚至超過美國聯準會（Fed）會議。