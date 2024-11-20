摩根士丹利最新釋出新興亞洲2025年投資觀點，提出亞洲高度依賴貿易的經濟體系將面臨更大的外部壓力，特別是因美國逐步提高關稅與全球貿易放緩所帶來的挑戰，預料各市場表現會有不小差異，在2025年五大關鍵中，「台海緊張」赫然入列，成全球投資人不得不持續正視的議題之一。

摩根士丹利新興市場策略師Jonathan Garner領銜團隊，於歲末拋出2025年展望，迅速吸引市場注意力。他提出，今年美國總統選舉已改變全球政治經濟格局，由共和黨政府全面執政的「紅色浪潮」來臨，未來可能更高的關稅環境，將對經濟增長產生衝擊，不利亞太與新興市場股市。

除了不令市場感到意外的潛在高關稅衝擊，大摩認為，若進一步考慮大陸對抗通縮問題，以及半導體、科技產業面臨周期性挑戰，建議旗下客戶，新興市場布局更應專注於印度、東協結構性內需增長，還有南非市場也可望復甦。相較之下，摩根士丹利對南韓、台灣、大陸市場最為悲觀，均持「減碼」態度。

摩根士丹利提出的2025年聚焦主軸，包括：一、因共和黨政府可能會大幅拉高貿易的關稅與非關稅壁壘，多極化（Multipolar）世界正在崛起。二、半導體與科技產業降評至「減碼」。三、投資內需（大陸以外）優於出口產業，正面看待新興市場經濟體中的傳統經濟發展機會。四、看好亞洲金融加速發展，對金融類股（不含大陸）廣泛給予「增持」投資評等，認為亞洲金融市場的發展可能將繼續受到內部資金流動與政策推動。

最後，也是與台灣另一切身相關要點，大摩提出油價與台海關係緊張，是2025年五大主軸中，最需要密切關注的風險變因。

進一步剖析摩根士丹利對半導體與科技產業看法，事實上，大摩7月時就已將族群投資評等由「加碼」降為「中立」，此時進一步降至「減碼」，強調保護主義對半導體與科技產業影響，可能遠大於其他產業。對應至與科技息息相關的台灣與南韓市場，摩根士丹利坦言，相關產業估值過高、資金配置集中、經濟體對貿易的高度敏感性，再加上地緣政治挑戰，是促使大摩對台、韓二大市場保守以待，給予「減碼」投資評等的重要原因。

值得一提的是，在大摩亞洲不含日本與新興市場最看好的各20檔關注個股清單中，台灣這次入列的代表並不是晶圓代工龍頭台積電，反而是由第二大權值股鴻海雀屏中選，或也反映出產業面對半導體趨謹慎的觀點。