43歲男星納豆（林郁智）和女友依依愛情長跑多年，卻在2022年因腦出血中風緊急住院搶救，在女友不離不棄陪伴下，納豆也漸漸恢復健康。20日納豆在沖繩海邊深情求婚，稍早他也在臉書分享即將成為人夫心情，也透露生病以後心境上的轉變。

納豆20日在臉書曬出和女友依依在沙灘下求婚照片，他幸福表示：「今天，和依依一起經歷了我們人生最美好的其中一天」，並分享完整求婚誓詞，納豆表示：「依依跟我在一起的這9年中，應該比妳想的還要刺激很多吧？」提到自己成功奪下金馬獎，是女友幫他縫了紅內褲，他生病時也是對方硬拉著他去醫院，救了他一命。

納豆PO出完整誓言。（圖／翻攝自納豆 臉書）

納豆表示還沒有生病以前，他總是意氣風發地告訴依依，「好好跟著我，我會讓妳過上好日子」，但現在的他已經不敢這樣說了，轉而向依依保證「我一定會比以前更加努力，讓妳當個更快樂、更幸福的公主」。

納豆在好友見證下浪漫求婚。（圖／翻攝自納豆 臉書）

納豆告訴依依：「我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳」，最後依依點頭答應。貼文底下也湧入大批親友、粉絲們的祝福聲，過去和納豆一起主持節目多年的陶晶瑩也留言：「恭喜你們！走過這麼多曲折、仍然牽緊彼此的手，令人感動！祝福你們！」納豆則幸福回應：「謝謝陶子姊！婚禮上見！」