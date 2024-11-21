勞動部勞發署北分署公務員霸凌輕生案，分署長謝宜容今晚發布個人道歉聲明，雖然為造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力道歉，但以勞動部行政調查報告為據，稱同仁身故事件與自身領導管理無關。國民黨立委徐巧芯表示，謝宜容的聲明還繼續提油救火，罵東罵西，甚至拿勞動部讓我們看到吐血的調查報告來「證明」自己的管理方式非對方身故的直接原因，這種聲明，大家能買單嗎？！

勞動部勞發署北分署公務員霸凌輕生案，分署長謝宜容今晚發布個人道歉聲明，但以勞動部行政調查報告為據，稱同仁身故事件與自身領導管理無關，另外針對外界指控多項爭議，她也委由律師發布12點聲明。

律師聲明稱，依勞動部行政調查報告認定，北分署員工不幸輕生身故原因，而確與「謝女士分署長管理風格失當」乙情並無關聯。勞動部行政調查報告認定：「謝女士管理方式並非同仁離開(身故)的直接原原因」，確無認定錯誤，應無任何左袒、掩飾、迴護謝女士或其他機關主管責任之考量。

另外，關於坊間新聞媒體報導內容指稱，謝女士於案發處理當時對北分署內同仁喊話提及「通靈確認逝者安詳」乙情，律師聲明表示，關於「通靈確認逝者安詳」乙情，或起於家屬方面當下體恤安撫分署內同事之良善動機，或其他同仁本於善意始轉知報告謝女士。

徐巧芯質疑，「立意良善？人家都自傷了拿「通靈」出來胡扯瞎編，這叫做立意良善？誠摯邀請謝分署長來立法院通靈展示一下。」

徐巧芯認為，賴清德、卓榮泰、何珮珊都道歉了，謝宜容的聲明還繼續提油救火，罵東罵西，甚至拿勞動部讓我們看到吐血的調查報告來「證明」自己的管理方式非對方身故的直接原因。直接翻譯，就是「不是我的錯」。這種聲明，大家能買單嗎？！

徐巧芯直言，謝宜容面子比總統還大，背後到底是什麼來頭？

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