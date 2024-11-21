9月央行「限貸令」打炒房出招，投機客消彌於無形，讓有自住需求的族群能夠安心買房；其中，台中海線區域如梧棲、沙鹿區受惠重大建設規劃，以及既有成熟商圈等議題，更憑著親民房價，成功吸引換屋、首購等多元購屋族群目光。

隨著央行第七波信用管制出招，市場將其解讀為「限貸令」，儘管措施取消部分族群寬限期限制，不過擁低總價的房屋，受影響幅度較小；其中，梧棲區更有市場上罕見2字頭推案，不僅購置門檻輕鬆，滿足首購需求，且周邊未來重大建設陸續動工，區域看好強勁補漲動能。

當地房仲分析，因靠近海線的價格便宜，也考量到梧棲至中科交通時間僅約20分鐘，因此，不少年輕的工程師外溢「沙鹿區」，將購屋標地選擇在「梧棲區」。另外，根據臺中市政府民政局資料顯示，9月份梧棲區淨遷入人口達192人，超過沙鹿區的161人，顯示梧棲區的人口增長趨勢正在加快，未來發展潛力可期。

「佳鋐首耀」距離沙鹿生活圈，僅一橋之隔。（業者提供）

其中，位於梧棲的區域指標案「佳鋐首耀」，基地正對40米中華路大道與沙鹿生活圈，僅一橋之隔；距台中港、三井Outlet、台中國際機場，也只要20分鐘車程。周邊生活設施完善，4分鐘內可抵達中正國小、梧棲中正田徑場，5分鐘內可達中港完全中學與沙鹿公有零售市場，7分鐘可至梧棲第一公有零售市場及梧棲圖書館、親子館。不僅擁有自成一格的生活機能，銜接中科僅需約20分鐘，更有輕盈2字頭房價；與沙鹿新案「坐4望5」的房價相比，擁有低基期優勢。

「佳鋐首耀」通往沙鹿區相當方便，區內擁有站前商圈、鹿寮商圈等，遍布小吃攤、連鎖商店，並擁有海線最大的市場和家樂福；醫療方面有光田醫院、童綜合醫院、新光田醫院提供完善的醫療服務，休閒則有沙鹿運動公園等綠地。而受關注的捷運藍線也於8月份經過交通部審查同意，轉送公共工程委員會審議，預計2034年完工通車。另外，火車站商圈、靜宜大學商圈以及家樂福商圈，也都是「佳鋐首耀」住戶能夠輕易抵達的區域。

「佳鋐首耀」規劃2房26至31坪、3房35至38坪格局。（業者提供）

此外在建材方面，「佳鋐首耀」擁有三星智慧門鎖、德國百年淨水品牌BWT全棟淨水、康麗根廚下型淨水器、大同氣密窗搭配5+5膠合玻璃、電動曬衣架、瑞典國寶品牌DURGO吸氣閥，室內還有VAF空氣清淨機來保持室內氣流暢通舒適；全區預留電動車公共線槽，更導入EMS管理系統，為社區機能再加分。

「佳鋐首耀」位於台中市梧棲區中華路163號旁，基地達1290坪，設計地上15層樓、地下3樓，182戶住家及4戶店面；規劃2房26至31坪、3房35至38坪，擁有199個平面車位；設置接待大廳、中庭花園、交誼廳、媽媽教室、健身房、運動休閒室、兒童遊戲區等全齡化公設。結構採用RC鋼筋混凝土及連續壁工法，可達七級耐震，住戶安全無虞。論格局、氣度皆是區域地標之作，千萬不能錯過。