墨西哥神經學家貝穆德斯（Dr. Jesus Ramirez-Bermudez）說，時鐘繪畫測試是一種有效的辨識失智症方法。

《每日郵報》報導，貝穆德斯將這描述為「最簡單，又最便宜的方法之一」，用以辨識包括失智症在內的神經性疾病患者。測試非常簡單，只需要在空白紙上畫出一個時鐘表面，並標上1到12所有數字，然後請患者畫出指定的時間，例如11點10分等。

這項任務靠測試者記住時鐘的樣子，這種能力被稱為執行功能（executive function），它涉及人們如何計劃、組織和完成任務，而執行功能的退化，是失智症的早期跡象之一。這個方法已經被英國國民保健署（NHS）使用數十年。如果測試者所畫圓形時鐘歪斜，或者數字位置不正確，恐有失智風險。

Clock drawing. It remains one of the easiest and cheapest ways to identify patients with mental/behavioral disorders who require further neurological & neuropsychological workup



Source: https://t.co/DspllJWWYA pic.twitter.com/AXX99eaiqk — Jesus Ramirez-Bermudez (@JRBneuropsiq) May 29, 2023

該測試的評分基於以下標準，每項標準可得一分：

1.圓形時鐘畫得是否良好

2.是否能正確標註1到12的數字

3.是否畫出兩根指針

4.指針是否指向正確的時間

NHS說，要是參與者能正確完成時鐘測試，幾乎可以排除失智症的可能性，因為這項任務需要多種認知能力。

英國失智症指南（UK Dementia Directory）建議，如果懷疑親友可能出現記憶力衰退，應鼓勵他們進行這項快速簡單的測試。如果他們無法正確完成時鐘繪畫，應尋求全科醫生（ General Practitioner ）進一步提供建議。