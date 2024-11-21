對於沒有直接買美股的人來說，海外股票型ETF提供了參與美股的便捷途徑。今年以來，台灣發行的13檔美股原型ETF中，科技類型的統一FANG+(00757)、國泰北美科技(00770)以及大盤指數型的復華標普500成長(00924)皆繳出超過40%的亮眼成績單。

股海老牛指出，投資人若有買進這些ETF，可謂獲利滿滿，可以吃到很大的甜頭！他以自己投資00924的經驗為例，從15元的申購價格持有至今，獲利斐然，今年股價更是一路從17元攀升至接近25元，漲幅超過40%，堪稱是躺著都能賺。

股海老牛分享選擇投資00924的主要原因有二，首先，該檔ETF追蹤標普500成長指數，是從標普500指數中精選出近200支成長前景優異的成份股，力求超越標普500指數的表現。

二是科技股比重高，00924前十大持股幾乎都是科技股，資訊科技類股比重更高達50%以上，緊貼AI與科技趨勢。目前00924前五大成分股包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta，這些個股近年漲勢強勁，帶動00924股價大幅攀升。

至於投資人關心「00924 不配息，還可以投資嗎？」，股海老牛認為，若不急於每年領取配息，同時希望搭上AI趨勢列車，參與科技股發展紅利，則 00924是不錯的選擇。每當科技巨頭股價攀升，00924也會隨之水漲船高。

此外，數據也顯示，00924年化波動度低於科技類ETF，股海老牛指出，純科技股的00757年化波動度為26.82%，00770為23.03%，而00924年化波動度僅有17.2%，相比起來，00924長期投資波動度較低，容易長期持有。

股市動盪難免，以輝達為例，今年漲幅達200%，過程中卻也不乏劇烈波動。對此，股海老牛建議，投資人可以採行「分批進場」策略，就像是在購物中心撿便宜一樣，逐步買進，把握長期投資契機。

如果想透過ETF長期投資美股，他建議，看好科技股者可選擇科技類型的ETF，但須留意其成分股組成；偏好追蹤大盤走勢者，則可選擇類似美股0050，例如追蹤標普500指數或標普500成長指數ETF，產業別多元，在市場震盪時的風險較低，依然可以搭上美國股市的長期成長趨勢。

展望未來，股海老牛預期明年美國股市還有再創新高峰的機會，投資者可以把美股ETF當作投資夥伴，尋求成長與未來機會。

免責聲明：本文僅為個人分享與紀錄，並非投資建議。投資人申購前需自行審慎評估，詳閱公開說明書，並自負投資風險及盈虧。

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