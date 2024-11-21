台積電為全球晶圓代工龍頭，先進製程技術遙遙領先競爭對手，外媒直言，儘管美國對台積電有地緣政治風險的擔憂，但其實美國別無選擇，只能向台積電購買產品，換個角度來看，這也是成為投資人選股上的方向。

外媒The Motley Fool報導，台灣包辦超過9成先進製程產能，台積電將在亞利桑那州設廠，但該廠的產能不到台積電總產量的4%，這意味台積電無法安撫「希望讓美國恢復晶圓製造榮景」的想法。

報導提到，即使台灣身處地緣政治前線，美國對台積電也有政治擔憂，但美國其實沒有其他選擇，若不向台灣購買晶片，代表美國將在半導體技術上落後，市場上雖然還有三星或英特爾可以選擇，但技術上仍有一段差距。

另一方面，台積電在營收及利潤持續成長的狀況下，本益比低於其三大客戶蘋果、輝達及博通，雖然有一點風險，但該股票仍對一些投資者有吸引力。

美國拜登總統在卸任倒數時刻拍板晶片法案補助，將成為台積電布局美國的一大助力，總裁魏哲家也在新聞稿中使用Accelerate（加速）一詞說明美國布局狀況，除了已經曝光的兩座廠之外，新聞稿也揭露，預計第三座亞利桑那州廠在21世紀20年代量產。