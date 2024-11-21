2024年第17屆「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮11月20日登場，統一超商表現卓越，榮獲6項「永續單項績效獎」，分別為創新成長領袖獎、職場福祉領袖獎、高齡友善領袖獎、人才發展領袖獎、社會共融領袖獎與循環經濟領袖獎，涵蓋數位創新、人才發展、社會責任、高齡友善、循環經濟與職場福祉等多元領域，更是此次零售產業中獲獎最多的企業。

由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，今年共有526家企業和政府單位、NGO組織參賽，依據環境永續(E)、社會公益(S)與公司治理(G)三面向，分別設立不同單項獎，選出該永續領域中的領導者。統一超商連續8年參獎，以卓越的永續績效，今年獲得6項「永續單項績效獎」肯定，展現統一超商在長期實踐SDGs及彰顯落實永續行動的成果。

統一超商連續8年獲TCSA台灣企業永續獎肯定，榮獲6項大獎。（圖/統一超商提供）

因應數位浪潮，統一超商積極投入零售數位轉型推動「OMO營運模式」，榮獲「創新成長領袖獎」，經營OPENPOINT生態圈長達10年，掌握會員喜好與生活趨勢，已突破1,800萬名會員，持續推出具差異化的活動與服務，更透過i預購、i划算精選優質商品創造門市虛擬貨架商機，foodomo外送平台滿足多元商品需求；2023年推出全新電商iOPEN Mall，整合全台門市、會員、物流及金流資源，協助微型賣家提供銷售通路，帶動社會經濟共榮發展，今年未來超商X-STORE 8首創導入光學雷達(LiDAR)影像辨識技術，讓顧客拿了就走的消費模式，體驗AI零售的購物樂趣。

統一超商在提升員工職場福祉方面的努力，獲得「職場福祉領袖獎」注重員工身心健康，推行「健康安全7(齊)步走」計畫，該計畫涵蓋從健康管理、心理支持到員工安全保障等多方面內容，旨在提升員工的整體福祉，並打造一個積極、健康的工作環境。樂齡永續一起銀向未來，獲得「高齡友善領袖獎」，針對年輕族群及樂齡夥伴各有不同培育活化方向，目前統一超商聘用中高齡佔比已高達近30%，等於7-ELEVEN門市每4位夥伴就有一位為中高齡，佔比為超商通路最高。

因應全球人口老化及少子化影響，統一超商積極實現「勞資共榮」、「多元共融」職場文化，獲得「人才發展領袖獎」啟動多元聘用專案，辦理樂齡與新住民就業、校園產學合作、實習生培訓、及身心障礙者聘，更進一步串聯內部人力互助平台，以「留心留才」、「適度分工」、「友善就業」、「創新思維」四大方針，持續打造具有市場競爭力且健康安全的職場環境。

統一超商透過全台逾7,000家7-ELEVEN門市打造多元共融公益友善商店，榮獲「社會共融領袖獎」（圖/統一超商提供）

統一超商善盡社會企業責任，發揮全鄉全店、全天服務的精神，透過全台逾7,000家7-ELEVEN門市打造多元共融公益友善商店，獲得「社會共融領袖獎」，藉由「OPEN!行動購物車」將商品與服務送入鄉鎮各地，響應縣市政府提供清寒學子於門市以數位餐食券兌換餐食，「好鄰居同樂會」規劃永續DIY繪本，打造綿密的永續教育網絡，讓永續理念向下扎根。此外，為補足公益團體假日的送餐人力缺口，號召7-ELEVEN門市夥伴共同成立「好鄰居送餐隊」，長輩可至鄰近門市以餐券領取餐食，補足長輩餐食缺口，11年來已服務近30萬人次；亦透過7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台串接連線上線下捐款，並長年發起愛心認捐活動，媒合公益團體幫助長輩、孩童及犬貓等，一年認捐超過16萬套物資，持續推動多元社會共融服務。

統一超商積極回應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式」，藉由推動各項循環經濟計畫，攜手更多利害關係人共同支持永續循環再生，本次獲得「循環經濟領袖獎」。自2021年起，首創永續循環經濟模式，每年陸續推出「加減新生活-福企好CHIC」、「循環杯服務生活圈」、「ICIRCLE智慧回收機」、「永續農場」、「毛孩好福企」等計畫，從減廢做起，促進循環再利用，讓供應商、公益團體、社會企業及消費者一起參與，打造永續共好生態系。