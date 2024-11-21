大陸廣州近日爆出疑似大規模投毒事件，導致超過40隻寵物狗死亡。學者認為，是經濟困難下敲響社會警鐘。太多人活得辛苦，戾氣太重的惡性爆發。

溜狗回家，狗狗還活蹦亂跳，隔天卻毒發身亡，令飼主非常難過。受害飼主表示：「因為是『咖啡』(寵物狗)發作了，我們趕緊把『奶茶』(寵物狗)送去醫院，檢查結果出來是腎衰竭，而且數值很差。」

事後，飼主在草地上發現一塊烏黑，疑似是有毒液體，因為旁邊的草都枯死了，根據廣州寵物行業協會通報，超過40寵物狗疑似中毒死亡，影響廣州市多個地區，懷疑有人刻意投毒，引起微博上廣泛關注。

而當地有民眾疑似逮到這名投毒的女子，女子還辯稱這毒對人無害，我真不知道犯了什麼法，女子說會投毒，是因為貓狗吵到她睡覺，路人直呼腦子有問題。

而網友看到這段影片，紛紛留言表示：「違法了，去坐牢吧」、「這女人太壞了，心真黑」、「沒經他人苦，莫勸他人善」、「打什麼碼，這種人就不應該打碼」、「這輩子她都睡不著覺~求生不得求死不能」、「她承認了，接受審判吧」。