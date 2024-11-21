近期，一位網友發文表示，今年 2 月，其就讀高三的女兒在晚自習時，被女同學帶出校外與社會人士飲酒，不幸遭多名男子灌醉後性侵致死。

20 日發文者王女士宣布，兩名涉案男子已因強姦罪被檢察機關批准逮捕，案件移送至隴南市中級人民法院，但開庭時間尚未公布。武都區人民檢察院證實，此案確實存在。

20 日記者聯繫到王女士，她透露，女兒小霞就讀於甘肅省隴南市武都區兩水中學高三，事發時，小霞的一位女同學與校外男子相戀，在 2 月 29 日晚自習期間，該校外男子及其友人邀請女同學外出飲酒，但女同學因只有她一人為女性而感到不妥，遂邀約小霞作陪。

王女士表示，在飲酒現場有 7 名男子，他們不斷灌小霞喝酒。小霞被灌醉後，被送至其中一男子的出租屋。小霞的同學先返回宿舍，後又折返出租屋，發現小霞已睡在床上，便再次離去。隨後，出租屋內的兩名男子對小霞實施強姦，次日慘劇發生。

根據王女士提供的警方屍檢報告，隴南市武都區公安局對小霞進行法醫病理學檢驗、死亡原因、性侵行為與死亡之間因果關係、醉酒與死亡之間因果關係鑑定。鑑定結果表明，小霞系急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。

王女士指出，兩名男子僅承認強姦，否認其行為與小霞的死亡有關。目前，兩名 20 歲的涉案男子已被檢方以強姦罪批准逮捕，案件已移交隴南市中級人民法院，開庭時間尚未確定。11 月 20 日，記者聯繫隴南市武都區人民檢察院，獲知確有此案，具體情況需持相關材料向單位相關部門諮詢。

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