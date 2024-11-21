勞動部勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，甚至有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，勞動部20日宣布，予以謝2大過免職處分。謝宜容目前仍未出面，但20日晚間已透過書面發布三點道歉聲明。對此，前立委郭正亮20日就表示，「因為這是輕生，已經浮上檯面，她還造成一大堆主管離職，有人爆料一大堆事，什麼她還在裡面種自己的植物，牽什麼燈之類的，亂七八糟的事情」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「感覺謝宜容比何佩珊大，何佩珊的後面只有柯建銘，謝宜容的後面可能有好幾個民進黨的立委，因為她老公是科技業的，可能當過金主，因為謝宜容的爭議不是只有這一件」，郭正亮接著說，「因為這是輕生，已經浮上檯面，她還造成一大堆主管離職，這也很罕見，一定是管理相當有問題，輕生這位就是心裡不能承受，一定是這個狀況，其他人選擇離去」。

郭正亮更說出，「因為有人爆料一大堆事，什麼她還在裡面種自己的植物，牽什麼燈之類的，亂七八糟的事情」，郭正亮最後也坦言，「如果這麼離譜一定有人寫檢舉信，何佩珊都不處理，而且謝宜容是跨兩個部長，甚至有人覺得這是另外一個洪仲丘事件，只是在野黨沒有掀起大浪的能力」。

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