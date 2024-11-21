中華隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰，推出下勾的「老虎」黃子鵬對委內瑞拉先發，一來用怪投對付中南美隊伍可說是台灣的一貫策略，對不缺這類投手的日本顯然無法發揮同等效果，而動作大的下勾投恐被美國的飛毛腿辛普森（Chandler Simpson）恣意盜壘，三大考量讓黃子鵬成為打頭陣的不二人選。

中華隊從1980年代後期用林琨瑋對付「紅色閃電」古巴以來，在國際賽幾乎都會帶上這種下勾投或低肩側投，成為遭遇中南美隊伍的標配。本屆12強預賽對多明尼加如法泡製，黃子鵬也再次證明此一策略有效，甚至超水準投出6局無安打內容，替中華隊拿下關鍵一勝。

預賽最後一仗無關晉級，中華隊再讓對多只投66球就抽筋退場的黃子鵬先發對古巴，讓他把例行牛棚練投用在實戰上，或許古巴打者無心戀棧，但黃子鵬也是輕鬆丟，又繳出1.1局無安打好投，「怪投」策略再次奏效。

中南美的下勾怪投，套句廣告台詞，或許比日本製的壓縮機還稀有，但日本製的下勾投可不稀奇。因此除了林昱珉之外，中華隊本屆最可靠的先發投手黃子鵬無論怎麼安排，都不適合在周六對付日本。

除了中南美球隊，下勾怪投對付美國似乎也是步好棋，上屆12強中華隊就差點靠「最強銀行員」吳昇峰扳倒美國。光就剋制打者的角度，黃子鵬對美國似乎也是個選項。

然而，美國本屆有來自光芒小聯盟的開路先鋒辛普森，今年在高階1A與2A共計104次盜壘成功。本屆12強預賽他的打擊率高達5成50，有6次盜壘成功，搭配2棒小熊3A強打麥特蕭（Matt Shaw）的5成79高打擊率，無怪乎後者能有驚人的12分打點。

辛普森是左打本對下勾投有優勢，「防盜」更是下勾投的最大罩門，中華隊可不能讓他恣意站上得點圈。因此從主客觀因素來看，黃子鵬投委內瑞拉都是最佳選擇。而複賽第2戰對美國若基於「防盜」考量，中華隊可望用左投先發，也就是林昱珉或陳柏清。